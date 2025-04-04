رئيس كوريا الجنوبية المعزول يعتذر من الشعب لأنه لم يكن على قدر التوقعات

قدم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اعتذارا لأنه لم يكن على قدر توقعات الشعب.



وقال يون في رسالة عبر محاميه: "أعتذر بشدة وأشعر بالأسف لأنني لم أكن على قدر توقعاتكم".



وأضاف: "سأدعو دائما من أجل جمهورية كوريا والجميع".

يذكر أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اتخذت الجمعة بالإجماع قرارا بعزل الرئيس يون سوك يول من السلطة نهائيا بسبب إعلانه الأحكام العرفية ليل 3 إلى 4 كانون الأول.