ترامب يدعم مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها: "حملة شعواء"

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه لأيقونة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان بعد أن دانتها محكمة في باريس في وقت سابق من الأسبوع الحالي مع نحو عشرين من حزبها التجمع الوطني باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.



وأصدر أحد القضاة حكما بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن به قبل ذلك الموعد.



وفي منشور على موقع تروث سوشيال، وصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".



وكتب في منشوره: "لقد تعرضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصارا كبيرا، وجهوا لها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئا".