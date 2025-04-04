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ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار دولية
2025-04-04 | 01:59
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ولي العهد السعودي تلقى اتصالا من الرئيس الإيراني... وهذا ما جرى بحثه
تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك. كما جرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
أخبار دولية
محمد بن سلمان
مسعود بزشكيان
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