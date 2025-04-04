الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية في الشجاعية بشرق مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية في منطقة الشجاعية بشرق مدينة غزة في شمال القطاع الفلسطيني.



وجاء في بيان عسكري أن الجيش "يوسع العملية البرية في شمال قطاع غزة"، وبدأ "العمل في الساعات الماضية في منطقة الشجاعية... بهدف تعميق السيطرة في المنطقة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".