فرنسا وبريطانيا تتهمان روسيا بمواصلة استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا

اتهمت فرنسا وبريطانيا، روسيا بمواصلة استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا والمماطلة في ملاقاة الجهود الأميركية للتوصل إلى تسوية للحرب بين موسكو وكييف.



وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في بروكسل: "على مدى ثلاثة أسابيع، كانت روسيا تبدّل مواقفها، وتواصل ضرباتها على منشآت الطاقة، وتستمر في ارتكاب جرائم حرب".