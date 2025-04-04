كندا: العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود لسابق عهدها بعد الرسوم الجمركية

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن العلاقات مع الولايات المتحدة لن تعود أبدا لسابق عهدها بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة واسعة.



ولدى وصولها لحضور اجتماع مع وزراء الشؤون الخارجية لدول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، كشفت جولي أن كندا تمارس أقصى قدر من الضغط على إدارة ترامب.