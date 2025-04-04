وزير خارجية بريطانيا: مناقشات بين لندن وواشنطن للتوصل لاتفاق اقتصادي

كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لدى وصوله إلى بروكسل للقاء نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي، أن بلاده تجري مناقشات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق اقتصادي.وأضاف لامي: "أوضحنا تماما أن كل الخيارات مطروحة لضمان المصالح الوطنية للشعب البريطاني".