الجيش الإسرائيلي: قتلنا راميا للحجارة في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على فلسطيني وقتله بعدما رشق جنوداً بالحجارة قرب قرية حوسان في الضفة الغربية المحتلة، فيما أفاد رئيس بلديتها وكالة فرانس برس إن الضحية يبلغ 17 عاما.



وقال الجيش الاسرائيلي إن عدداً من الإرهابيين ألقوا الحجارة باتجاه شارع 375 المجاور لبلدة حوسان، لافتًا الى أن الجنود في المنطقة ردوا بإطلاق النار، فقضوا على أحدهم وأصابوا آخر.