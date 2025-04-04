الرئيس الأميركي يفضل "مفاوضات مباشرة" مع إيران حول برنامجها النووي

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يفضّل إجراء "مفاوضات مباشرة" مع إيران من أجل التوصّل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي.



وقال لصحفيين من الطائرة الرئاسية اير فورس وان: "أظن أنه سيكون من الأفضل إجراء مفاوضات مباشرة، فالوتيرة تكون أسرع".



وأضاف: "أظنّ أنهم يريدون إجراء مفاوضات مباشرة".