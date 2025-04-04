الكرملين يدعو طهران وواشنطن الى التركيز على "الجهود الدبلوماسية" في الملف النووي

أكّد الكرملين أن التوتّرات حول البرنامج النووي الإيراني لا يمكن حلّها سوى بالوسائل السياسية الدبلوماسية، داعيًا إلى ضبط النفس، بعدما هدّد الرئيس الأميركي بـ"قصف" الجمهورية الإسلامية ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الملف.