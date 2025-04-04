الصين ترفع شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الأميركية

أعلنت الصين أنها رفعت شكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها.



وأوضحت وزارة التجارة الصينية في بيان، أن "الصين رفعت شكوى بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية" أمام هذه الهيئة.