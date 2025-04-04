مقتل مسؤول في انفجار سيارة مفخخة وسط أوكرانيا

قتل مسؤول أوكراني محلي في انفجار سيارته في مدينة دنيبرو في وسط شرق البلاد، وفق ما أفادت النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في "هجوم إرهابي".



وأفادت النيابة العامة في بيان، بأن الحادث وقع صباح الجمعة بينما كان المسؤول في سيارته مع زوجته. وذكرت أن الرجل قتل وأصيبت زوجته ونقلت إلى المستشفى.