وزير الخارجية الأوكراني: كييف دعمت بشكل كامل المقترح الأميركي

أكد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في تصريحاته الأخيرة، أن بلاده حصلت على "سرعة إضافية" وفرص أكبر لتسريع جهود السلام بعد مؤتمر جدة.



وأوضح أن أوكرانيا دعمت بشكل كامل ودون قيد أو شرط المقترح الأميركي بشأن وقف كامل موقت لإطلاق النار.