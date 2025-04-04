وزير الخارجية التركي: لا نريد مواجهات مع إسرائيل في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا لا تريد أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا.



وفي مقابلة على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال فيدان لـ"رويترز" إن تصرفات إسرائيل في سوريا تمهّد الطريق لعدم استقرار المنطقة في المستقبل.



ولفت الى أنه إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى "تفاهمات معينة" مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.