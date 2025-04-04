ترامب للمستثمرين: سياساتي لن تتغير أبدا

أخبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستثمرين الذين يضخون أموالا في الولايات المتحدة أن سياساته لن تتغير أبدا.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "إلى المستثمرين الكثيرين القادمين إلى الولايات المتحدة والذين يستثمرون مبالغ طائلة، سياساتي لن تتغير أبدا. هذا هو الوقت الأمثل للثراء، ثراء أكبر من أي وقت مضى!".