الجيش في ميانمار يقلّص المساعدات الإنسانية الملحة

يقلّص الجيش، في ميانمار، المساعدات الإنسانية الملحة، التي يحتاجها ضحايا الزلزال في المناطق التي يرى أنها تعارض حكمه، وفق ما أكّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



وأوضحت المفوضية أنّها تحقق، في 53 بلاغًا، عن هجمات شنّها المجلس العسكريّ الحاكم، في ميانمار، على معارضيه بطرق شملت غارات جوية، منذ الزلزال الذي وقع في 28 آذار.



ولفتت المفوضية إلى أنّها تلقّت بلاغًا بثماني هجمات أخرى وأنّها تجري تحقيقًا في شأنها.



وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني لصحافيين، في جنيف، إنّ الوضع الإنسانيّ كارثيّ في مناطق الزلزال، خصوصًا تلك البعيدة عن سيطرة الجيش.



وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة مناطق يقطنها 28 مليون نسمة في ميانمار.