روبيو: سنعرف خلال أسابيع ما إذا كانت روسيا جادة في شأن السلام

أكّد وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو أنّه "في غضون أسابيع قليلة سيُعرف" ما إذا كانت روسيا جادة في شأن السلام، مع تأكيده أن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تصبح غرينلاند "معتمدة" على الصين.



وحذّر روبيو بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل من أنّ "الرئيس ترامب لن يقع في فخ مفاوضات لا نهاية لها".



وأشار إلى أن الأوكرانيين أبدوا رغبة في تطبيق وقف كامل لإطلاق النار، من أجل إيجاد مساحة للتفاوض.



وقال: "سنعرف بسرعة، في غضون أسابيع قليلة وليس في غضون أشهر، ما إذا كانت روسيا جادة أم لا في شأن السلام".



ولفت إلى وصول المبعوث الخاص لفلاديمير بوتين، كيريل دميترييف، إلى واشنطن هذا الأسبوع.



على صعيد آخر، أكّد روبيو أن الولايات المتحدة لن تسمح لغرينلاند، وهي إقليم دنماركي يتمتع بحكم ذاتي، بأن تصبح "معتمدة" على الصين.



وقال: "لن نسمح للصين بأن تأتي وتقدم لها الكثير من المال حتى تصبح معتمدة على الصين".



وأضاف: "في وقت معين، أوضح سكان غرينلاند أنهم يريدون الاستقلال عن الدنمارك. لهذا السبب على الدنمارك التركيز على حقيقة أن سكان غرينلاند لا يريدون أن يكونوا جزءا من الدنمارك".