ترامب: الصين "أصيبت بالذعر" بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين "أصيبت بالذعر"، بعدما ردت بكين على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة بفرضها تعرفات على المنتجات الأميركية.



وكتب على منصته "تروث سوشال": "أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمله!".

