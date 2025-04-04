ألمانيا تعتزم إضافة مسيرات متفجرة إلى ترسانتها العسكرية

أعلنت ألمانيا عزمها على شراء طائرات مسيرة متفجرة للمرة الأولى، في وقت تعزز برلين استثماراتها في قواتها المسلحة لمواجهة التهديد الروسيّ.



ووقّعت الحكومة عقدين، لشراء ما يُسمى "الذخائر الانتحارية"، حسبما أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع ميتكو مولر في مؤتمر صحافيّ دوريّ.



واستخلصت الجيوش الغربية دروسًا من الحرب في أوكرانيا، حيث كثر استخدام الطائرات المسيرة.



وأكّد مولر أنّ ألمانيا "تبذل جهودًا كبيرة"، لتطوير قدراتها في مجال الطائرات المسيرة.



وقال إنّ الوزارة طلبت ما يكفي من الطائرات المسيرة "لتسليمها مباشرة للجنود لاختبارها"، من دون أن يُسمّي جهات البيع.