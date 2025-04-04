مسؤول كبير: إسرائيل لا تسعى لصراع مع تركيا في سوريا

أعلن مسؤول إسرائيلي كبير، أن إسرائيل لا تسعى إلى صراع مع تركيا في سوريا، وذلك بعد تصاعد التوتر لأيام بين البلدين وشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية في سوريا.وقال المسؤول للصحفيين: "لا نسعى إلى صراع مع تركيا، ونأمل ألا تسعى تركيا إلى صراع معنا".وأضاف: "لا نريد أيضا أن نرى تركيا تتمركز على حدودنا، وجميع السبل موجودة للتعامل مع هذا الأمر".