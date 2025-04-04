المدعية العامة في إسرائيل: إقالة نتنياهو لرئيس الشين بيت "يشوبها تضارب مصالح"

انتقدت المدعية العامة في إسرائيل خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) رونين بار، مشيرة الى أن هذه الخطوة يشوبها تضارب مصالح شخصي.



وقالت المدعية العامة للدولة غالي بهاراف-ميارا في بيان، إن "قرار إنهاء خدمة رئيس جهاز الأمن الداخلي معيب من الأساس ويشوبه تضارب مصالح شخصي من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجنائية التي تطال مساعديه"، لافتة الى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تسييس المنصب.



ونشرت بهاراف-ميارا في هذا البيان الرأي المفصل الذي قدمته إلى المحكمة العليا ، والذي تدافع فيه عن استنتاجاتها.

