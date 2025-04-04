ترامب: هذا هو "الوقت المثالي" لخفض أسعار الفائدة الأميركية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا إن هذا هو "الوقت الأمثل" للقيام بذلك.



وقال ترامب على منصة تروث سوشيال: "خفّض أسعار الفائدة يا جيروم، وتوقف عن ممارسة السياسة!".