وزير الصناعة الفرنسيّ: لرد متناسب وحازم على الرسوم الجمركية الأميركية

دعا وزير الصناعة الفرنسيّ مارك فيراتشي، إلى رد متناسب وحازم على الرسوم الجمركية الأميركية.



وأكّد أنّ أوروبا لا تزال منفتحة على التفاوض في شأن حل.



وقال إنّ الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب غير مسبوقة، منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وقد تزعزع استقرار الاقتصاد العالميّ وتؤدي إلى فقدان وظائف.