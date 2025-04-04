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رئيس الاحتياطي الفدرالي يرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الى "زيادة التضخم" وتباطؤ النمو
أخبار دولية
2025-04-04 | 12:02
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رئيس الاحتياطي الفدرالي يرجح أن تؤدي الرسوم الجمركية الى "زيادة التضخم" وتباطؤ النمو
حذّر رئيس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي) جيروم باول، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب زادت مخاطر ارتفاع معدّل البطالة، مرجّحا أن تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.
وقال باول في حدث نظّم في فرجينيا: "بات من الواضح الآن أن زيادات الرسوم الجمركية ستكون أكبر بكثير مما كان متوقعا"، لافتا إلى أنه من المرجح أن ينطبق ذلك أيضا على الآثار الاقتصادية التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.
وأشار باول الى أنه من السابق لأوانه النظر في إدخال تعديلات على السياسة النقدية الأميركية.
أخبار دولية
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