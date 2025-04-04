إقالة مدير وكالة الأمن القوميّ الأميركية "لعدم ولائه" لترامب

أقيل مدير وكالة الأمن القوميّ الأميركية (إن إس إيه) بسبب "عدم ولائه" لدونالد ترامب، حسب ما أكدت ناشطة التقت الرئيس الأميركيّ قبل وقت قصير من إعلان الإقالة.



وكانت الناشطة لورا لومر المعروفة بترويج نظريات عنصرية ومؤامراتية، قد دعت الرئيس الأميركيّ إلى إقالة تيموثي هوغ خلال لقاء في البيت الأبيض الأربعاء، حسب عدة وسائل إعلام أميركية.



وقالت لومر: "أظهر مدير وكالة الأمن القوميّ تيم هوغ ونائبته ويندي نوبل عدم ولائهما للرئيس ترامب ولهذا السبب تمت إقالتهما".



وأشارت إلى أنّ إدارة الرئيس السابق الديموقراطيّ جو بايدن هي من عيّنت هوغ.



ولفتت إلى أنّه "نظرًا لأن وكالة الأمن القومي هي على الأرجح أقوى وكالة استخبارات في العالم، فإننا لا نستطيع السماح لشخص عيّنه بايدن بتولي هذا المنصب".

