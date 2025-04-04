تفاصيل محادثات أورتاغوس...

ترامب: إيلون ماسك يستطيع البقاء "بقدر ما يريد"

ترامب: إيلون ماسك يستطيع البقاء "بقدر ما يريد"

مبعوث لبوتين بعد محادثات مع الولايات المتحدة: الحل الدبلوماسي ممكن ولكن هناك خلافات