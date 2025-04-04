زيلينسكي: التقيت بقادة عسكريين من فرنسا وبريطانيا في كييف

التقى الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي بقادة عسكريين من فرنسا وبريطانيا في كييف، لمناقشة خطة نشر قوة عسكرية أجنبية في أوكرانيا.



وأوضح أنّ اللقاء جاء في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار.



ولفت إلى إمكان التوصل إلى تفاهم في غضون شهر.



وقال زيلينسكي إنّ "مجموعات العمل" العسكرية ستجتمع مرة واحدة أسبوعيًا في الوقت الراهن لمناقشة تفاصيل الخطة.



وأشار إلى أنّ تركيا بوسعها تأدية دور مهم للغاية في توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا.