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"حماس": الهجوم الاسرائيليّ على غزة يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الرهائن
أخبار دولية
2025-04-04 | 15:38
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"حماس": الهجوم الاسرائيليّ على غزة يشكل خطرًا كبيرًا على حياة الرهائن
حذّرت كتائب القسام، الجناح العسكريّ لحركة "حماس"، إسرائيل من أنّ هجومها العسكريّ في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية".
وأوضحت أنّ نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيليّ إخلاءها.
وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة إنّ "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة".
وأضاف: "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".
واعتبر أبو عبيدة أنّه "إذا كانت إسرائيل معنية بحياة هؤلاء الأسرى فعليها التفاوض فورًا، من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم".
وحمّل "كامل المسؤولية عن حياة الأسرى" لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتانياهو.
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