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ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية

أخبار دولية
2025-04-04 | 15:39
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ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية
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ميلوني: لعدم تضخيم الأثر الفعليّ للرسوم الجمركية الأميركية

شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على أهمية "عدم تضخيم الأثر الفعليّ" للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.

وأكّدت أنه "من الممكن مواجهتها".

ودعت إلى عدم الهلع.
     
وقالت ميلوني في اجتماع لحكومتها: "قبل بضعة أيام، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبيّ، قالت رئيسة المصرف المركزيّ الأوروبيّ (كريستين) لاغارد إنّ + تعرفة أميركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من أوروبا ستخفّض نمو منطقة اليورو بنحو 0,3 في المئة في السنة الأولى+"، وفق مصدر وكالة فرانس برس الحكوميّ.
     
واضافت: "بالتالي، يفترض أن تؤدي تعرفة بنسبة 20 بالمئة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بأقل من 0,3 بالمئة"، مشيرة إلى أنه "بالتأكيد تأثير كبير، لكنه من حيث الحجم يمكن مواجهته".
     
وقرّرت ميلوني إنشاء مجموعة عمل تضم أقرب معاونيها ونائبَيها والوزراء الرئيسيين، بينهم وزيرا الاقتصاد والشركات، لدرس تداعيات السياسة التجارية الأميركية الجديدة.
     
وسيجتمع فريق العمل هذا والذي "سيولي هذه المسألة الأولوية"، الإثنين، فيما سيتم استدعاء ممثلي القطاعات التي من المحتمل أن تكون الأكثر تضررا إلى مقر رئاسة الحكومة الثلاثاء.
     

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