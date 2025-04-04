صاروخ على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا

قُتل نحو 85 شخصًا في صاروخ أطلقته وزارة الدفاع الروسية على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين أجانب في مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا.



وقالت الوزارة: "نتيجة لهذه الضربة، بلغ إجمالي خسائر العدو 85 من الجنود ومن ضباط الدول الأجنبية، إضافة إلى ما يصل إلى 20 مركبة".



وذكر مسؤولون أوكرانيون أن ضربة صاروخية على حي سكني في كريفي ريه أسفرت عن مقتل 16 شخصًا على الأقل، بينهم ستة أطفال.