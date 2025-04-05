18 قتيلا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريغ الأوكرانية



قُتل 18 شخصا وأصيب نحو 60 آخرين الجمعة جراء قصف روسي على مدينة كريفي ريغ الأوكرانية التي يتحدر منها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، في واحدة من أكثر الضربات دموية في أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.



واعتبر زيلينسكي أن الضربة الصاروخية على كريفي ريغ تظهر أن روسيا "لا تريد وقفا لإطلاق النار"، في حين أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة منذ شباط لإيجاد مخرج للنزاع.



وأضاف زيلينسكي عبر تلغرام أن "كل هجوم صاروخي وبطائرة مسيّرة يثبت أن روسيا لا تريد سوى الحرب. ووحدها ضغوط دولية على روسيا وكل الجهود الممكنة لتعزيز أوكرانيا ودفاعنا الجوي وقواتنا المسلحة، ستتيح تحديد موعد انتهاء الحرب".



ثم أوضح في خطابه اليومي أنه وفقا "للنتائج الأولية"، فإن الضربة تمت بصاروخ بالستي. وقال زيلينسكي "لقد أصاب الصاروخ منطقة قرب مبان سكنية وملعب وشوارع عادية. من يمكنهم فعل مثل هذا النوع من الأشياء ليسوا بشرا وهم أوغاد".

