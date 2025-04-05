عدد من رؤساء دول أميركا اللاتينية يجتمعون في هندوراس الأربعاء

يجتمع نحو عشرة رؤساء من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا والمكسيك، في هندوراس الأربعاء، على خلفية الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وستشكل القمة التاسعة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك) التي تضم 33 دولة، فرصة لمناقشة مجموعة من المبادرات، بما في ذلك اقتراح البرازيل للترويج لترشيح امرأة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.



ويُرجح أن يثير القادة أيضا مسألة ترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة، وتهديدات الرئيس الأميركي باستعادة السيطرة على قناة بنما.



وحتى الآن، أكد عدد من رؤساء الدول اليسارية مشاركتهم في القمة.

