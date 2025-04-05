الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحكومة السورية تقول إنها تابعت بـ"اهتمام" تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل

أخبار دولية
2025-04-04 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحكومة السورية تقول إنها تابعت بـ&quot;اهتمام&quot; تقرير &quot;العفو الدولية&quot; بشأن أحداث الساحل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحكومة السورية تقول إنها تابعت بـ"اهتمام" تقرير "العفو الدولية" بشأن أحداث الساحل

اعلنت الحكومة السورية الجمعة انها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها الى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.
     
وشهدت منطقة الساحل خصوصا يومي 7 و8 آذار أعمال عنف، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت السلطات على اثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.
     
وفي تقرير الخميس، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية الى "ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل"، معتبرة أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر باعتبارها "جرائم حرب".
     
وقالت الحكومة السورية في بيان ليل الجمعة إنها تابعت "باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري.. وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقا للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي".
     
إلا أنها أشارت الى "ملاحظات منهجية" أبرزها "إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، مشيرة الى أن الأحداث بدأت "باعتداء غادر وبنيّة مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفة قوات الأمن العام والجيش".
     
وأضافت "نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوما". 
 

أخبار دولية

السورية

تابعت

بـ"اهتمام"

تقرير

"العفو

الدولية"

أحداث

الساحل

LBCI التالي
ترامب ينشر مقطع فيديو لضربة قال إنها استهدفت الحوثيين في اليمن
صاروخ على مدينة كريفي ريه في وسط أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-02-05

منظمة العفو الدولية: خطة ترامب بشأن غزة "مروّعة" و"غير قانونية"

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-30

إسرائيل تقول إنها تلقت "ضمانة" من الوسطاء بشأن الإفراج الآمن عن الرهائن المتبقين

LBCI
أخبار دولية
2025-01-06

إسرائيل تقول إنها لم تتلق ردًا من حماس بشأن "وضع الرهائن"

LBCI
أخبار دولية
2025-02-03

ترامب يقول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يديرها "مجانين متطرفون" ويتعهد "طردهم"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:34

رسوم ترامب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على معظم الواردات تدخل حيز التنفيذ

LBCI
أخبار دولية
00:08

واشنطن تعلن زيادة مساعداتها المالية لبورما

LBCI
أخبار دولية
00:00

عدد من رؤساء دول أميركا اللاتينية يجتمعون في هندوراس الأربعاء

LBCI
أخبار دولية
23:54

18 قتيلا على الأقل في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريغ الأوكرانية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:34

رسوم ترامب الجمركية الإضافية بنسبة 10% على معظم الواردات تدخل حيز التنفيذ

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 05-04-2025

LBCI
آخر الأخبار
02:10

فايننشال تايمز: مستشار الأمن القومي التايواني يصل إلى واشنطن لإجراء محادثات سرية تزامنا مع التصعيد الصيني

LBCI
اقتصاد
05:13

تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:29

لقاء أورتاغوس - عون لا يزال مستمراً في قصر بعبدا

LBCI
رياضة
13:48

عشية انطلاق رالي الربيع... هكذا يرى اسطورة الراليات اللبنانية المنافسة لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السياسة الجمركية للإدارة الأميركية تقود العالم إلى المجهول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

"Great"... من أميركا إلى ايران ولكن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

روح جديدة في الجامعة اللبنانية الاميركية: انه رئيسها العاشر

LBCI
أخبار لبنان
13:26

وزيرة الشؤون الإجتماعية تتحدث للـLBCI عن عناوين خطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ملف إكتظاظ السجون اللبنانية والبطء في المحاكمات يعود إلى الواجهة

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل محادثات أورتاغوس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:36

لبنان يؤكد لأورتاغوس تمسكه بنزع سلاح "حزب الله" (الشرق الأوسط)

LBCI
حال الطقس
01:47

احتمال أمطار...وغبار في الجوّ

LBCI
اقتصاد
05:13

تسليم وتسلم في مصرف لبنان... كريم سعيد: الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين

LBCI
أخبار دولية
13:23

تفاصيل محادثات أورتاغوس...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

قبل أيّام على تقاعده... القاضي علي ابراهيم يدعي على شقيق الوزير

LBCI
صحف اليوم
00:17

ما بين "خطين أحمرين": أورتاغوس تمشي في بيروت (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
04:19

منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بحوالي مليارين و200 مليون دولار منذ الأول من آب 2023 وقد بلغت في نهاية آذار 2025 10 مليارات و727 مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
07:03

جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي... إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More