واشنطن تعلن زيادة مساعداتها المالية لبورما

أعلنت واشنطن الجمعة زيادة مساعداتها المالية لبورما التي ضربها زلزال مدمر، داعية الدول الأخرى إلى تأدية دور أكبر في الجهود الإنسانية العالمية.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستضيف 7 ملايين دولار إلى مليوني دولار سبق أن قدمتها لبورما، حيث أفادت تقارير بمقتل أكثر من 3000 شخص جراء زلزال عنيف ضرب البلاد الأسبوع الماضي.



وكتبت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، على منصة إكس "هذه المساعدة المالية الجديدة ستتيح بناء ملاجئ للطوارئ، وتوصيل المياه والغذاء والحصول على رعاية صحية".

