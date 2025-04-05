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رئيس الوزراء الهندي في سريلانكا وسط تنافس مع الصين
أخبار دولية
2025-04-05 | 04:22
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رئيس الوزراء الهندي في سريلانكا وسط تنافس مع الصين
مدّت سريلانكا البساط الأحمر السبت لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في وقت تسعى كولومبو لتحقيق توازن في علاقاتها مع الهند جارتها العملاقة والصين أكبر دائنيها.
واستقبل الرئيس أنورا كومارا ديسانياكي مودي، أول زعيم أجنبي يزور الجزيرة منذ الفوز الكاسح للرئيس اليساري في الانتخابات العام الماضي، بـ19 طلقة مدفعية واستعراض لحرس الشرف.
وسيوقع ديساناياكي ومودي اتفاقيات حول الطاقة والدفاع والصحة. لكن أبرز ما في الزيارة سيكون إطلاق مشروع للطاقة الشمسية بقوة 120 ميغاوات بدعم من الهند.
أخبار دولية
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سريلانكا
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الصين
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