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الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"

أخبار دولية
2025-04-05 | 06:20
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الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب &quot;رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي&quot;
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الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"

أقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نائبه المكلف الشؤون البرلمانية بعد قيامه برحلة الى القطب الجنوبي، في وقت يعاني الإيرانيون أزمة اقتصادية خانقة وتضخما قياسيا.
     
وأظهرت صورة نشرت في الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي نائب الرئيس شهرام دبيري الى جانب امرأة قدمت على أنها زوجته، قرب سفينة سياحية تحمل اسم "بلانسيوس"، تعرض منذ 2009 رحلات فاخرة الى القطب الجنوبي.
     
وكتب الرئيس الإيراني في رسالة نشرتها وكالة الانباء الرسمية (إرنا): "اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز (...) وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس، فإن السفر الباهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره". 
     
وذكرت الوكالة أنه بناء عليه، "أعفى الرئيس الإيراني مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري من مهامه ومنصبه".
     
ودبيري (64 عاما) طبيب وأحد المقربين من بزشكيان، عين في هذا المنصب في آب 2024.
     
وتعرضت الحكومة لانتقاد شديد بعد نشر الصورة، حتى أن العديد من مؤيدي بزشكيان طالبوه بإقالة نائب الرئيس.
     
وفي 26 آذار، نقلت وكالة إرنا عن عضو في مكتب دبيري أن الأخير قام بالرحلة المذكورة في وقت لم يكن "يتولى أي مسؤوليات" في الحكومة.

أخبار دولية

إيران

مسعود بزشكيان

شهرام دبيري

القطب الجنوبي

رحلة

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