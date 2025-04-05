روسيا: أوكرانيا هاجمت منشآت للطاقة 14 مرة الجمعة

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن أوكرانيا هاجمت البنية التحتية للطاقة في روسيا 14 مرة أمس الجمعة على الرغم من اتفاق لوقف الضربات على منشآت الطاقة توسطت فيه الولايات المتحدة.



وذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة أن الضربات تسببت في أضرار في مناطق بريانسك وبيلغورود وسمولينسك وليبيتسك وفارونيش في روسيا، إلى جانب منطقتي لوغانسك وخيرسون الأوكرانيتين اللتين تسيطر موسكو على أجزاء منهما.