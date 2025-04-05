ترامب يدعو إلى "الصمود" لأن الحرب التجارية "لن تكون سهلة"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب التجارية الأميركية على الشركاء التجاريين ستؤتي ثمارها في الولايات المتحدة، لكن "هذا الأمر لن يكون سهلا"، داعيا الى "الصمود"، وذلك غداة رد صيني وتراجع كبير لأسواق المال العالمية.



وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال أن "الصين وجهت ضربة أكثر شدة بكثير من الولايات المتحدة (...) نستعيد وظائف وشركات كما لم نستعد من قبل (...) إنها ثورة اقتصادية وسنربح. اصمدوا، هذا الأمر لن يكون سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية".