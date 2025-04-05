مصدر لرويترز: مسيرات أوكرانية قصفت مصنعا للمتفجرات بسامارا الروسية

كشف مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لرويترز أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت منشأة لإنتاج المتفجرات في منطقة سامارا الروسية خلال ساعات الليل، مما تسبب في انفجارات وحرائق متعددة.



وقال: "يواصل جهاز الأمن الأوكراني تنفيذ عمليات محددة الأهداف ضد المنشآت الروسية ضمن المجمع الصناعي العسكري، والتي تنتج أسلحة من أجل الحرب ضد أوكرانيا".



وأشار الى أن "هذه المنشآت أهداف عسكرية مشروعة تماما".