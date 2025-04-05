مسؤولون: نتنياهو يزور البيت الأبيض يوم الاثنين

أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ولم يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة، التي من المرجح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.



وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، جاءت الدعوة المفاجئة من ترامب في خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نتنياهو، الذي يزور حاليا المجر، عندما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية الرسوم الجمركية.

