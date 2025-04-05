بزشكيان: إيران تريد حوارا "على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده مستعدة للانخراط في حوار "على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة.



وقال الرئيس الإيراني: "اليوم، لا تهين أميركا إيران فحسب، بل العالم أيضا"، في إشارة على ما يبدو إلى سياسات ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.