الصين تؤكد أنها ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية مصالحها

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الصين اتخذت وستواصل اتخاذ إجراءات حازمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، مشيرة إلى موقف الحكومة الصينية المعارض للرسوم الجمركية الأميركية.



وشددت الوزارة على أنه ينبغي للولايات المتحدة "التوقف عن استخدام الرسوم الجمركية سلاحا لقمع اقتصاد الصين وتجارتها، وعدم تقويض حقوق التنمية المشروعة للشعب الصيني".



وفرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على السلع الصينية في إطار التعريفات الجمركية الباهظة المفروضة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ليصل إجمالي تلك الرسوم على الصين هذا العام إلى 54 بالمئة.



وقد دفعت هذه الخطوة الصين إلى اتخاذ إجراءات مضادة الجمعة، شملت فرض رسوم إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأميركية وقيودا على تصدير بعض المعادن الأرضية النادرة، مما أدى إلى تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.