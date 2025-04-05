توافق بين ستارمر وماكرون على أن الحرب التجارية "لا تخدم مصالح أحد"

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "الحرب التجارية لا تخدم مصالح أحد" بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية عالية.



وقال مكتب ستارمر إن الزعيمين تحدثا هاتفيا "واتفقا على أن الحرب التجارية لا تخدم مصالح أحد، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء".