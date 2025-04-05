إيلون ماسك يأمل بإقامة "منطقة تجارة حرة" بين أوروبا وأميركا الشمالية

أعرب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، العضو في إدارة دونالد ترامب، عن أمله في المضي قدما نحو إقامة "منطقة تجارة حرة" بين أوروبا وأميركا الشمالية مع "صفر رسوم جمركية"، وذلك خلال مؤتمر لحزب الرابطة الإيطالي المناهض للمهاجرين في فلورنسا.



وقال ماسك في مداخلة عبر الفيديو، ردا على زعيم الحزب اليميني المتطرف ماتيو سالفيني الذي يشغل منصب نائب رئيسة الحكومة الإيطالية، إن أوروبا والولايات المتحدة يجب أن تمضيا قدما نحو وضعية "صفر رسوم جمركية وعمليا إقامة منطقة تجارة حرة بين أوروبا وأميركا الشمالية".