كتائب القسام تنشر مقطع فيديو جديدا لإسرائيليّين محتجزين في قطاع غزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطع فيديو جديدا لرهينتين إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة قالا فيه إنهما نجوا من غارة إسرائيلية.



وأصدر منتدى عائلات الرهائن بيانا، أشار فيه إلى أن عائلة الرهينة ماكسيم هيركين أكدت أنه أحد الرهينتين اللذين ظهرا في الفيديو.



وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرهينة الثاني هو الجندي الإسرائيلي بار كوبرستاين.



من جهتها، ناشدت عائلة هيركين وسائل الإعلام عدم نشر الفيديو.



ويظهر الفيديو هيركين مع ضمادات على خده ويده الأيمنين.