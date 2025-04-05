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الحوثيون يعلنون مقتل شخص في "عدوان أميركي" على اليمن

أخبار دولية
2025-04-05 | 22:56
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الحوثيون يعلنون مقتل شخص في &quot;عدوان أميركي&quot; على اليمن
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الحوثيون يعلنون مقتل شخص في "عدوان أميركي" على اليمن

أعلن إعلام الحوثيين في اليمن، مقتل شخص وإصابة آخرين في "عدوان أميركي" جديد على محافظة صعدة في شمال البلاد.
     
وأفادت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة بـ"استشهاد مواطن وإصابة 4 آخرين في حصيلة أولية للعدوان الأميركي على محل بيع الطاقات الشمسية في منطقة حفصين غرب المدينة". 
     
وكانت الوكالة والقناة قد تحدثتا في وقت سابق عن وقوع أربع غارات على محافظة صعدة، معقل الحوثيين ومهد حركتهم.
     
وأضافت سبأ: "فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق وانتشال الضحايا جراء العدوان الأميركي على محل لبيع الطاقات الشمسية". 
     
 

أخبار دولية

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