بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا

أعلنت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية أن طائرات بولندية وحليفة أقلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد لضمان سلامة المجال الجوي البولندي، بعد أن شنت روسيا غارات جوية استهدفت غرب أوكرانيا.وقالت القيادة على منصة إكس: "تهدف هذه الخطوات إلى ضمان الأمن في المناطق المجاورة للمناطق المعرضة للخطر".وكانت القوات الجوية الأوكرانية أطلقت تحذيرًا من احتمال وقوع هجمات صاروخية روسية، وظل التحذير قائمًا في كافة أنحاء أوكرانيا حتى الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش.