أوكرانيا: إصابة 3 نساء واندلاع حرائق في هجوم روسي على منطقة ميكولايف

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا نفذت هجومًا جويًا على منطقة ميكولايف في جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة ثلاث نساء واندلاع عدة حرائق.



وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف على تطبيق تيليغرام إن الهجوم ألحق أضرارًا أيضًا بعدة منازل وجاء بعد يوم من مقتل 19 شخصًا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في غارات على مدينة كريفي ريه.



ونشرت هيئة الطوارىء الحكومية الأوكرانية صورًا ومقاطع مصورة لرجال إطفاء يكافحون النيران في أحد المنازل ليلًا.



ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.