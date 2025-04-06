الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
18
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا: إصابة 3 نساء واندلاع حرائق في هجوم روسي على منطقة ميكولايف
أخبار دولية
2025-04-06 | 01:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أوكرانيا: إصابة 3 نساء واندلاع حرائق في هجوم روسي على منطقة ميكولايف
أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا نفذت هجومًا جويًا على منطقة ميكولايف في جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة ثلاث نساء واندلاع عدة حرائق.
وقال فيتالي كيم حاكم ميكولايف على تطبيق تيليغرام إن الهجوم ألحق أضرارًا أيضًا بعدة منازل وجاء بعد يوم من مقتل 19 شخصًا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في غارات على مدينة كريفي ريه.
ونشرت هيئة الطوارىء الحكومية الأوكرانية صورًا ومقاطع مصورة لرجال إطفاء يكافحون النيران في أحد المنازل ليلًا.
ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.
أخبار دولية
إصابة
واندلاع
حرائق
منطقة
ميكولايف
التالي
إرتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471 والأمطار تفاقم المعاناة
بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-01-28
أوكرانيا: إصابة 4 واندلاع حريق في شركة خاصة في خاركيف جراء هجمات جوية روسية
أخبار دولية
2025-01-28
أوكرانيا: إصابة 4 واندلاع حريق في شركة خاصة في خاركيف جراء هجمات جوية روسية
0
أخبار دولية
2025-01-17
اندلاع حريق في منطقة كالوجا الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
أخبار دولية
2025-01-17
اندلاع حريق في منطقة كالوجا الروسية جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية
0
أخبار دولية
2025-03-05
مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه الأوكرانية
أخبار دولية
2025-03-05
مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه الأوكرانية
0
أخبار دولية
2025-02-01
كييف: مقتل 3 في هجوم روسي على أوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-01
كييف: مقتل 3 في هجوم روسي على أوكرانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:23
أميركا تلغي جميع تأشيرات جنوب السودان بسبب عدم قبول الحكومة عودة مواطنيها
أخبار دولية
01:23
أميركا تلغي جميع تأشيرات جنوب السودان بسبب عدم قبول الحكومة عودة مواطنيها
0
أخبار دولية
01:22
وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز إثنين من نواب البرلمان البريطاني
أخبار دولية
01:22
وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز إثنين من نواب البرلمان البريطاني
0
أخبار دولية
01:18
إرتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471 والأمطار تفاقم المعاناة
أخبار دولية
01:18
إرتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471 والأمطار تفاقم المعاناة
0
أخبار دولية
01:06
بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
أخبار دولية
01:06
بولندا تنشر طائرات في مجالها الجوي بعد غارات روسية على أوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-29
إسرائيل: بنك أهدافنا في لبنان كبير
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-29
إسرائيل: بنك أهدافنا في لبنان كبير
0
أمن وقضاء
2025-03-29
تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش
أمن وقضاء
2025-03-29
تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
زيارة مورغان أورتاغوس الثانية الى لبنان تختلف عن سابقتها في الشكل لا المضمون
تقارير نشرة الاخبار
13:12
زيارة مورغان أورتاغوس الثانية الى لبنان تختلف عن سابقتها في الشكل لا المضمون
0
آخر الأخبار
2025-02-10
مكتب نتنياهو: عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر
آخر الأخبار
2025-02-10
مكتب نتنياهو: عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في باريس... المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف تعرف عن لبنان في صور
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في باريس... المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف تعرف عن لبنان في صور
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تيك توك: ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة والصين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تيك توك: ورقة تفاوض بين الولايات المتحدة والصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
توقيع الكتب الفرنسية: وزارة الثقافة تحتفل بالفرانكوفونية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
توقيع الكتب الفرنسية: وزارة الثقافة تحتفل بالفرانكوفونية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تلامذة يعيشون WHISH Campus لأول مرة... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تلامذة يعيشون WHISH Campus لأول مرة... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الشوف وجهة سياحية بيئية ورياضية لصيف ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الشوف وجهة سياحية بيئية ورياضية لصيف ٢٠٢٥
0
أخبار لبنان
13:32
في ساحة المكتبة الوطنية في بعقلين... وضع حجر الأساس لإطلاق أكبر كتاب في العالم
أخبار لبنان
13:32
في ساحة المكتبة الوطنية في بعقلين... وضع حجر الأساس لإطلاق أكبر كتاب في العالم
0
رياضة
13:28
انطلاق بطولة لبنان للراليات لموسم 2025 من بوابة رالي الربيع..
رياضة
13:28
انطلاق بطولة لبنان للراليات لموسم 2025 من بوابة رالي الربيع..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ترحيل مشروط وعدالة مؤجلة وسجون مكتظة.. هذا ما ينتظر السجناء السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ترحيل مشروط وعدالة مؤجلة وسجون مكتظة.. هذا ما ينتظر السجناء السوريين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:09
تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية
أخبار لبنان
12:09
تعميم من وزير الداخلية بشأن ترشيح السيدات لعضوية مجلس البلدية
2
أخبار لبنان
07:02
بري زود أورتاغوس بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي
أخبار لبنان
07:02
بري زود أورتاغوس بقائمة تتضمن 18 قانوناً إصلاحياً أنجزها المجلس النيابي
3
أخبار لبنان
05:35
أورتاغوس "مسرورة" بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون..
أخبار لبنان
05:35
أورتاغوس "مسرورة" بالعودة إلى لبنان للقاء الرئيس عون..
4
أخبار لبنان
03:49
الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس وُصف بـ"البنّاء"...
أخبار لبنان
03:49
الاجتماع بين رئيس الجمهورية وأورتاغوس وُصف بـ"البنّاء"...
5
أخبار لبنان
05:40
"أجواء ايجابية" سادت في اللقاء بين أورتاغوس - سلام...
أخبار لبنان
05:40
"أجواء ايجابية" سادت في اللقاء بين أورتاغوس - سلام...
6
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل
تقارير نشرة الاخبار
13:35
من أجل إنقاذ صندوق التعويضات… قانون جديد يشعل الخلاف بين المدارس والأساتذة والأهل
7
تقارير نشرة الاخبار
13:12
زيارة مورغان أورتاغوس الثانية الى لبنان تختلف عن سابقتها في الشكل لا المضمون
تقارير نشرة الاخبار
13:12
زيارة مورغان أورتاغوس الثانية الى لبنان تختلف عن سابقتها في الشكل لا المضمون
8
منوعات
11:00
لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!
منوعات
11:00
لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More