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إرتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471 والأمطار تفاقم المعاناة
أخبار دولية
2025-04-06 | 01:18
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إرتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3471 والأمطار تفاقم المعاناة
ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد أن عدد قتلى الزلزال القوي الذي تعرضت له ميانمار في 28 آذار ارتفع إلى 3471 بالإضافة إلى 4671 مصابًا و214 مفقودًا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالات الإغاثة إن الأمطار التي هطلت في الساعات الماضية على أجزاء من ميانمار قد تعقد جهود الإغاثة وتزيد من خطر انتشار الأمراض.
وأشارت وكالات الإغاثة إلى أن هطول الأمطار غير الموسمية بالإضافة إلى الحرارة الشديدة للغاية قد يؤدي إلى تفشي الأمراض بما في ذلك الكوليرا بين الناجين من الزلزال الذين يخيمون في العراء.
وقال توم فليتشر كبير مسؤولي الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر في منشور على منصة إكس: "عائلات تنام أمام أنقاض منازلها بينما يتم انتشال جثث ذويها من تحت الأنقاض. خوف كبير من وقوع المزيد من الزلازل".
وأضاف: "نحتاج إلى خيام وإعطاء الأمل للناجين بينما يعيدون بناء حياتهم المدمرة"، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والمنسق هو الأساس لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
أخبار دولية
زلزال
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المعاناة
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