وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز إثنين من نواب البرلمان البريطاني

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان اليوم السبت أن إسرائيل احتجزت نائبين بريطانيين كانا يزوران البلاد ضمن وفد برلماني.



وقال لامي: "أوضحت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبين الليلة لتقديم دعمنا لهما".